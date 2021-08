Nadadora argentina borró sus redes sociales por fuertes críticas: Necesito priorizar mi salud mental

La nadadora argentina Delfina Pignatiello tomó una drástica decisión y borró todo el contenido de sus redes sociales, debido a los fuertes ataques que recibió al no tener los resultados esperados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pignatiello, quien compitió junto a la chilena Kristel Köbrich en los 1.500 metros, denunció que recibió críticas y mensajes de odio, con ataques constantes por no conseguir medallas en la cita de los anillos.

"Gracias a todos los que me apoyeron todo este tiempo y lo siento. Me encantaría seguir haciendo transmisiones y publicando contenido en Youtube, pero estoy en una situación tensa. Me siento herida y necesito priorizar mi salud mental. No sé qué pasará en el futuro, pero sé que los extrañaré", confesó Pignatiello.

"La gente puede ser cruel, no importa cuánto trate de ignorar eso, quiero cuidar mi salud mental", sentenció, afirmando que el objetivo es recuperarse para preparar su clasificacióna los próximos Juegos Olímpicos, en París 2024.

La nadadora, tras su decisión, procedió a borrar todos sus videos en el canal de Youtube y el contenido en su cuenta de Twitch, donde contaba con 800 mil seguidores. También borró una de sus cuentas de Instagram y gran parte del contenido en su segundo perfil