Resumen internacional 2021: Tokio 2020, Verstappen y los Bucks se llevaron los flashes

Luego de la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, el año 2021 estuvo marcado precisamente por la realización del evento polideportivo en una cita en que destacó la dramática que lucha que Estados Unidos y China tuvieron en el medallero.

Finalmente fue el Team USA el que se quedó con los máximos honores en la cita nipona al alcanzar 39 medallas de oro, solo una más que los representantes del gigante asiático.

Ahí destacó el nadador estadounidense Caleb Dressel, quien se colgó cinco preseas doradas, transformándose en para muchos el sucesor del legendario Michael Phelps.

Otro nombre que destacó fue el de la jamaiquina Elaine Thompson-Herah, quien se colgó tres preseas de oro (4x100 metros, 200 metros y 100 metros).

En el baloncesto, el dominio de Estados Unidos se dio en ambas competiciones. En varones, el equipo liderado por Kevin Durant y sin las máximas estrellas de la NBA partió con derrota ante Francia, pero terminó alzándose con el oro en la final ante los mismos galos. En damas, no hubo tantas dudas y se colgaron el oro tras vencer a Japón en la final.

Quien también hizo noticia, aunque no precisamente en la competición, fue Simone Biles, que decidió priorizar su salud a engrandecer su leyenda olímpica. La estadounidense estaba llamada a ser la gran estrella de Tokio 2020, pero sucumbió ante la presión y se retiró de la final All Around por equipos y varias de las definiciones individuales por aparatos. Regresó a la final de la barra de equilibrios y repitió el bronce que ganó en Río 2016.

En el atletismo, el cetro dejado por Usain Bolt quedó en poder del italiano Marcell Lamont Jacobs, quien dominó los 100 metros planos e hizo historia; días después, se dio el lujo de repetir en los relevos 4x100.

Además, tres récords mundiales se batieron en las pruebas de atletismo gracias a lo realizado por la venezolana Yulimar Rojas en triple salto, el noruego Karsten Warholm y la estadounidense Sydney McLaughlin, ambos en 400 metros vallas.

Verstappen acabó con la hegemonía de Hamilton

Más allá de lo ocurrido en Tokio 2020, los flashes de las cámaras fotográficas se los llevó el neerlandés Max Verstappen, quien acabó con el dominio del británico Lewis Hamilton luego de cuatro títulos seguidos en la Fórmula 1.

Y la definición no estuvo exenta de emoción dado que el nacido en Hasselt, Bélgica, se quedó con el título en la última vuelta de la última carrera.

Ambos pilotos llegaron igualados con 369,5 puntos y luego de una carrera pareja donde ambos se intercambiaron el liderato finalmente el automovilista de Red Bull lo sobrepasó para celebrar su primer título a los 24 años.

También en el deporte motor, el francés Fabio Quartaro celebró en el MotoGP a bordo de una Yamaha y el neerlandés Nyck de Vries se quedó con los máximos honores en la Formula E.

Mientras que en el Dakar 2021 el galo Stéphane Peterhansel y el argentino Kevin Benavídes fueron los mejores en autos y motos, respectivamente.

NBA, golf y ciclismo

La NBA estuvo también marcada por el regreso a la normalidad luego de una temporada 2019-2020 que terminó disputándose en una burbuja en Miami y ahí Milwaukee Bucks impuso sus términos de la mano de Giannis Antetokounmpo y alcanzó el título luego de 30 años de espera.

El elenco de los alces terminó tercero en la Conferencia del Este para luego vencer en play-offs a Miami Heat (4-0), Brooklyn Nets (4-3) y Atlanta Hawks (4-2) y luego dar cuenta de Phoenix Suns por 4-2 en una intensa final.

El golf tuvo un intenso calendario, destacando los majors ganados por el japonés Hideki Matsuyama (Masters Tournament), el estadounidense Phil Mickelson (PGA Championship), el español Jon Rahm (US Open) y el norteamericano Collin Moriwaka (The Open).

El ciclismo también tuvo una temporada de normalidad y las grandes carreras tuvieron a cuatro distintos triunfadores: el colombiano Egan Bernal (Giro de Italia) y los eslovenos Primoz Roglic (Vuelta de España) y Tadej Pogacar (Tour de Francia).

El boxeo vivió también grandes veladas con el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez fue el más destacado confirmando que es uno de los mejores libra por libra del mundo.

El azteca tuvo tres peleas y en la más rutilante venció por KO técnico al estadounidense Caleb Plant para alzarse como vigente campeón mundial de peso supermediano en la AMB, la CMB, la OMB y la FIB, reuniendo por primera vez los cuatro cinturones de las organizaciones más importante.