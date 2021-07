Simone Biles: No renuncié, mi mente y mi cuerpo simplemente no están sincronizados

La gimnasta estadounidense Simone Biles, un día después de mostrar su agradecimiento por las muestras de apoyo a su decisión de bajarse de dos finales en Tokio 2020, decidió salir al paso de las críticas y compartió en redes sociales dos videos para graficar los problemas que le impiden realizar sus rutinas.

.@Simone_Biles shared footage of herself at practice in #Tokyo this morning via Instagram, still struggling to find herself in the air.



The 🐐 also took the time to further communicate the severity of her condition to the world. pic.twitter.com/xULcvS7s4F