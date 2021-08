Valdés y la lesión que la marginó de Tokio: No puedo moverme, mi marido me ayuda a bañarme

La levantadora de pesas nacional María Fernanda Valdés comentó detalles de la luxación en su hombro derecho que la marginó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sostuvo que la ha afectado en su vida normal, tras la operación a la que debió someterse el pasado jueves.

Valdés dijo a Las Ultimas Noticias que "tengo un mes con el hombro inmóvil con un cabestrillo durante las 24 horas. No me puedo mover, mi marido me ayuda a bañarme, él me está cuidando, me está ayudando. ¿Lo bueno? Soy zurda y me operaron el derecho (risas). "Me siento bien. Fue el último recurso para que no haya más problemas, no debería salirse".

"Hoy pienso que son accidentes, esas cosas pasan, que no me puedo echar a morir, porque, debo seguir adelante con la recuperación del hombro, debo pensar 100 por ciento en eso y no sentarme a ver lo que pudo haber sido", sostuvo sobre su ausencia en Tokio.

Sobre sus metas a futuro, expresó que "hay que esperar. Tenemos que echarle para adelante, vienen los Panamericanos (Santiago 2023), mi primera meta, y los Juegos Olímpicos".

Finalmente, dijo que "no me gusta proyectar de aquí a 10 años, prefiero ir certera en el día a día y hoy estoy en esta situación y hay que salir adelante. Esto no me lo he tomado mal, estoy tranquila con lo que hicimos, el proceso que se vivió, a lo mejor estábamos apostando mucho y eso pasó, es como la vida cuando uno hace un negocio, apuesta todo y a veces pierde. A mí me tocó perder".