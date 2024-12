Stephanie Vaquer sorprende al elegir a controvertido luchador como su ídolo

Stephanie Vaquer se ha convertido en toda una sensación en WWE, tanto por el trato que le han dado desde la misma connotada empresa de lucha libre como también con los fanáticos alrededor de todo el mundo.

La chilena brilla en la el show semanal de los martes, NXT, donde se ha posicionado como una de las luchadoras de más destacado nivel dentro del ring.

Y, con el status que arrastra en dicha marca, es que Vaquer también se ha animado a dar sus primeras entrevistas siendo parte de WWE, la más reciente donde sorprendió con una declaración que seguro generó diversas reacciones.

Stephanie Vaquer eligió a polémico campeón de WWE como su ídolo

La exponente nacional de lucha libre habló recientemente y en un extracto publicado por la cuenta de Instagram, Wrestling Subtítulos, respondió a qué luchador idolatra a nivel mundial.

Vaquer eligió al canadiense Chris Benoit, otrora campeón peso pesado y de más títulos en su paso por WWE, además de otras promociones, pero que desde hace muchos años su nombre está de cierta forma prohibido para la empresa estadounidense, al haber sido autor del asesinato de su esposa y uno de sus hijos antes de quitarse la vida, en junio de 2007.

"Tengo muchos luchadores que me gusta mucho su trabajo, pero cosas en particular, no quizás completamente el estilo que a mí me gustaría hacer. Y en el caso de Benoit, él es como que yo quiero hacer así, así todo", expresó Stephanie Vaquer al respecto.

"Creo que él (Benoit) es uno de los que más me ha impactado en el ring y un luchador que yo podría decir 'algún dia quiero ser como él", remató la chilena sobre su llamativa elección.