WWE RAW 2 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

La primera semana de diciembre trae el primer Monday Night RAW posterior a lo que ocurrió en WWE Survivor Series: WarGames, en una noche que promete emociones y harta acción, como es habitual.

El show de la marca roja correspondiente a este 2 de diciembre se llevará a cabo desde el el Angel of the Winds Arena de Everett, con mucho que tratar respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido en la empresa de lucha libre estadounidense.

Entre lo más destacado que se prepara para este lunes en WWE RAW se encuentra el homenaje que se llevará a cabo por los 10 años desde la creación de The New Day, todo envuelto en las tensas últimas semanas que han protagonizado dos de sus miembros, Kofi Kingston y Xavier Woods.

También, hay expectación por lo que comunicará CM Punk en el inicio de este nuevo show de los lunes por la noche, además de algunas luchas interesantes que se llevarán a cabo como la de R-Truth ante Pete Dunne y la de la campeona mundial femenina Liv Morgan junto a Raquel Rodríguez ante Iyo Sky y Kairi Sane.

