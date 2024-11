WWE RAW 25 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Arrancó la última semana de este mes de noviembre y con ello este lunes 25 se vive el último episodio de WWE Monday Night RAW previo a Survivor Series, que tendrá lugar este sábado 30 en el Rogers Arena de Vancouver, en Canadá.

El show de la marca roja tendrá lugar esta jornada en el Desert Diamond Arena de Glendale, y llega cargado de interesantes luchas que surgen de potentes rivalidades que se han ido armando durante las últimas semanas.

La escena del título intercontinental trae una nueva lucha entre el vigente campeón Bron Breakker y Ludwig Kaiser, luego de que este último interfiriese el pasado lunes en la contienda entre el actual monarca y Sheamus. Por otro lado, Bianca Belair se enfrentará con Nia Jax para determinar la ventaja en el War Games femenino, mientras que habrá acción en combates por parejas entre Rey Mysterio y Dragon Lee ante American Made (Julius y Brutus Creed), además de que New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) lucharán ante Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa).

También se esperan segmentos entre el campeón mundial pesado Gunther y su retador, Damian Priest, rumbo al combate titular que tendrán ambos este sábado en Survivor Series.

After interfering in last week's title match, @wwe_kaiser looks to make another statement when he takes on @bronbreakkerwwe TONIGHT on #WWERaw!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/zKpH1jgfdt