WWE RAW 28 de octubre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

El programa semanal de los lunes por la noche en la empresa de lucha libre estadounidense verá más acción de la que ya venía ocurriendo en las anteriores ediciones del mismo show, con rivalidades ya armadas y otros combates que resolverán ciertos contendientes a algunos títulos.

En la velada de este lunes en RAW posiblemente se conocerá el camino que tomará la escena del título intercontinental, luego de que Bron Breakker recuperará la presea a costa de Jey Uso la pasada semana. También, habrá una triple amenaza por una oportunidad a los títulos en parejas entre Rey Mysterio junto a Dragon Lee, The War Raiders y The New Day.

Por otra parte, se tendrá que revelar al excampeón pesado que tendrá que enfrentar a Dominik Mysterio por órdenes de Adam Pearce, además de una nueva lucha que promete entre Sheamus y Ludwig Kaiser.

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 28 de octubre desde las 21:00 horas de nuestro país, como ha sido la tónica desde el último cambio horario.

Cada episodio de RAW se puede ver a través de las plataformas de streaming de WWE Network y Peacock. En el caso de Chile y gran parte de Sudamérica, toda la acción se puede seguir a través del canal de Youtube de WWE Español.

After last week's chaotic ending, what will new Intercontinental Champion @bronbreakkerwwe and former champion Jey Uso have to say about everything TONIGHT on #WWERaw? 🤔



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/KFt7VTXfZ4