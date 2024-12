WWE Smackdown 13 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

Un nuevo episodio de Friday Night Smackdown llega este viernes 13 de diciembre con prometedora acción antes de un nuevo evento de fin de semana en WWE, el Saturday Night's Main Event.

Este nuevo show de la marca azul se llevará a cabo en vivo desde el XL Center de Hartford, donde habrá varias luchas y otros segmentos sobre las rivalidades que se han venido formando en las últimas semanas.

La acción femenina sigue su curso entorno al Torneo por el Campeonato de los Estados Unidos femenino, en el que dos luchas tendrán lugar para determinar a las primeras finalistas en busca de esta presea.

Por otra parte, Smackdown vivirá un último careo entre el campeón indiscutido Cody Rhodes y su retador Kevin Owens, quienes precisamente se enfrentarán en este Saturday Night's Main Event.

TONIGHT on #SmackDown



Just one day away from #SNME, Undisputed WWE Champion @CodyRhodes and @FightOwensFight will have one final word before they clash for the title!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/JcJ56ownYy