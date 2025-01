WWE Smackdown 3 de enero: Horario, dónde ver y cartelera de combates

El 2025 comenzó esta semana y con ello llega el primer Friday Night Smackdown de este año, el cual WWE emitirá en vivo desde el Footprint Center de Phoenix, en Arizona.

Lo especial de este primer Smackdown del año es que la marca azul pasará a tener una duración de tres horas, además de ser el último episodio antes del traspaso de las transmisiones hacia Netflix, tal cual ocurrirá con RAW, NXT y cada evento premium a partir de este 2025.

En cuanto a lo que prepara el show azul para este viernes 3 de enero, está un atractivo combate individual entre el campeón de los Estados Unidos, Shinsuke Nakamura ante Andrade. Además, en la escena femenina el título estará en juego, cuando la actual monarca Nia Jax enfrente a Naomi.

Además, en el evento estelar el nuevo The Bloodline con Solo Sikoa, Jacob Fatu y Tama Tonga se medirán a Jimmy y Jey Uso junto con Sami Zayn.

