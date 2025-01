WWE Smackdown 31 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

WWE se encuentra a poco más de 24 horas para una nueva edición de Royal Rumble, el primer evento premium de la empresa de lucha libre para este año.

Antes de que se lleve a cabo dicho show en Indianápolis, primero habrá un último Friday Night Smackdown para este viernes 31 de enero, el cual se emitirá en vivo desde el Gainbridge Fieldhouse.

Para esta edición de Smackdown habrá una cartelera con una buena cantidad de luchas, entre las que destaca el combate por el título femenino de los Estados Unidos entre la campeona Chelsea Green y Michin. En tanto, por la escena masculina Carmelo Hayes se enfrentará a Jimmy Uso, y para la acción en parejas #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) y Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) vs Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) y Los Garza (Humberto y Angel).

Los Garza & Motor City Machine Guns will team up to take on #DIY & Pretty Deadly in an 8-Man Tag Team Match TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/jcEuNzrXr8