Rodrigo Rojas hizo sus descargos al no ser considerado en premiación del Círculo de Periodistas

El seleccionado nacional de karate, Rodrigo Rojas, ganador de medalla de oro en los recientes Juegos Panamericanos de Santiago 2023, hizo sus descargos luego de no ser considerado como el mejor de su disciplina en la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos.

"He querido referirme con los premios del CDP, los cuales premian al mejor deportista del año por disciplina. Primeramente quisiera recalcar que no busco merecer ningún logro, ningún triunfo de ninguno de mis compañeros porque como equipo hemos tenido un año increíble, y como tal, remamos todos para el mismo sentido, así es que reiterar mis felicitaciones", dijo Rojas en un video publicado en su Instagram personal.

"Pero si les soy sincero, estoy triste, desilusionado. No es primera vez que me sucede, y por eso quise mencionarlo. Me pasó en 2016, cuando ganó Gabriela Bruna, quien dijo públicamente que el merecedor de ese premio era yo. Y hoy veo que pasan cosas similares, por lo que estoy triste", añadió.

"Es un premio que tiene mucho prestigio y si bien cuando inicia la temporada, uno no lo busca, sí habla muy bien de tu año, y creo que fue mi año, estuve top 3 en el ranking mundial, fui campeón panamericano específico, gané oro en los Juegos y llegué a la final de la liga mundial. Fue un año increíble", complementó.

"Llamo a cuestionar los métodos por los cuales se vota, investigar los logros de cada deportista, porque estoy seguro que más de un deportista ha estado en mi situación", finalizó.

Mira acá el video