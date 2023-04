Barbosa logró su primer triunfo en el GNCC de EE.UU e hizo historia para el moto enduro chileno

Un día histórico para el moto enduro chileno y para el propio piloto Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) será este domingo 2 de abril, luego de obtener el primer triunfo en el Campeonato Grand National Cross Country AMA de Estados Unidos, el más difícil del mundo en su especialidad con tres horas de duración, y quedó segundo en el ranking de la categoría de 250cc.

El deportista nacional de 24 años, campeón del Mundo Juvenil en 2018, tuvo una dura lucha durante la cuarta fecha del certamen norteamericano en el categoría XC2 para motos de 250cc, luego de bregar durante los seis giros al circuito de 17.699 metros del Big Buck Farm en la ciudad de Union, en la calurosa y lluviosa Carolina del Sur.

Del total de seis vueltas, Barbosa supo liderar tres, ganando las pasadas 2, 5 y 6. En la primera fue segundo. En la tercera y cuarta fue tercero para terminar por solo 1 segundo y medio por sobre su rival más próximo: su compañero de equipo Cody Barnes. El chileno cronometró 2 horas 56 minutos 43 segundos 438 milésimas. En tanto que Barnes registró 2:56'44"938.

Después de dos años, un mes y 13 días de debutar en el GNCC de Estados Unidos, Ruy Barbosa logró su primer puesto en lo más alto del podio, por algo que luchó duramente tras dejar el Campeonato del Mundo de Moto Enduro debido a la pandemia del Covid 19, ya que no podía viajar a Europa.

"Por fin rompo la racha de segundos y terceros lugares y pude adueñarme de la carrera. Y no fue fácil porque mis rivales son todos de primera línea tanto de Estados Unidos, de Australia como de Nueva Zelanda. Me siento muy feliz y orgulloso de este triunfo. He trabajado mucho para esto con dedicación y entrenamiento para llegar a esta instancia", indicó Ruy Barbosa tras las casi tres horas de carrera en un día soleado, húmedo y caluroso, ya que el sábado llovió mucho.

Con este resultado, el representante de la marca Honda quedó segundo en el ranking de la serie de 250cc con 81 puntos. Solo lo antecede el australiano Angus Riordan con 83 unidades. Es decir, solo 2 puntos los separan. Tercero quedó el estadounidense Ryder Lafferty con 78; cuarto, el australiano Lyndon Snodgrass con 75; y quinto, el estadounidense Cody Barnes con 74.

El próximo compromiso del piloto chileno de Honda será el 8 y 9 de abril en Arvonia, Virginia, por la 5ª fecha del US Sprint de Enduro AMA. Y el 15 y 16 de abril disputará la quinta estación del GNCC en Camp Coker Bullet en Carolina del Sur.