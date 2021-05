Benjamín Herrera ganó dos competencias de enduro en Estados Unidos

Un fin de semana difícil, pero finalmente muy exitoso, vivió Benjamín Herrera durante su participación en dos competencias de enduro en Estados Unidos, donde pese a diversos problemas pudo coronarse campeón de ambas, poniendo nuevamente la bandera chilena en lo más alto del podio.

El sábado, el talquino llegó hasta Indiana para participar en el Midwest Cross Country Racing (MWXC), una carrera local en la que el piloto se inscribió con el objetivo de seguir entrenando y adaptándose a su nueva moto y equipo de cara a los certámenes más grandes, como el GNCC.

No obstante, antes de la largada los problemas ya se hicieron visibles para Herrera, cuando su moto no encendía debido a problemas eléctricos y de motor. Para no bajarse de la competencia, Benjamín explicó que "Me prestaron una moto de un compañero de equipo y pude ganar por una diferencia de 30 segundos. Estuvo bien peleada la carrera, a pesar de que no me sentía muy cómodo y me costó manejar".

El domingo, con los problemas en su moto ya resueltos, el tricampeón de Red Bull Los Andes dijo presente en la cuarta fecha del IXCR, el segundo campeonato de enduro más grande de Norteamérica, donde también Herrera tuvo que sobreponerse a diversas complicaciones para abrirse camino al primer puesto: "En la primera vuelta largué muy mal. Además, choqué y se me dobló el disco delantero de freno, así que tuve que correr sin frenos toda la carrera. Estuvo muy difícil pasar al segundo en competencia y mantenerse, pero finalmente lo logré", cuenta el talquino.

La próxima competencia del piloto será este fin de semana cuando regrese a disputar una nueva fecha del Grand National Cross Country, esta vez en el circuito de The John Penton en Ohio.