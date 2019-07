Matteo de Gavardo internacionaliza su carrera en el Moto Enduro

El actual líder del Campeonato Nacional de Moto Enduro FIM en la categoría Expertos, Matteo de Gavardo (17 años), comenzó la internacionalización de su carrera deportiva luego de decidir junto a su familia radicarse por algunas semanas en Europa, partiendo su periplo en Portugal para una temporada de entrenamiento, regresar a Chile en septiembre para terminar los estudios secundarios y regresar al Viejo Mundo el 15 de septiembre.

En Portugal, el hijo menor de Carlo de Gavardo, está practicando bajo las órdenes del ex piloto Mario Patrao, quien compitió durante varios años en la especialidad de enduro, fue piloto de rally Factory y actualmente posee un equipo de enduro.

"Hace unos días llegué a este país para entrenar con Mario y pasar a integrar su escudería para los Six Days que se efectuará en Portugal en noviembre donde pretendo estar entre los diez primeros para colgarme una medalla de oro", comentó el joven piloto.

Matteo está realizando entrenamientos durante todas mañanas con moto durante dos horas. Por la tarde continúa la preparación en bicicleta de mountainbike en ruta y cerro. También hay sesiones de gimnasio.

"Son jornadas diarias de mucha intensidad que obviamente irán en beneficio de mi técnica y estado físico para soportar carreras exigentes. Hasta ahora en el Nacional de Enduro en Chile me ha ido bastante bien, pero la idea es crecer como piloto en la parte internacional", explica el deportista que cursa cuarto medio.

Precisamente, a fines de agosto Matteo regresará a Chile para concluir sus estudios secundarios y volver a Europa el 15 de septiembre para tomar parte en el campeonato de enduro de España donde tendrá roce con corredores con mayor experiencia.

"Me he sentido bien arriba de la moto. Siento que me queda mucho por mejorar y poder bajar los tiempos en cada prueba. En lo inmediato el objetivo en el Nacional es estar arriba en la tabla del ranking hasta que me vaya a España debido a que perderé dos fechas del campeonato. Ojala pueda salir campeón de Chile", manifestó el actual puntero del Nacional FIM de Chile en Expertos.

En el certamen FIM, donde se han disputado tres fechas, De Gavardo logró un segundo lugar, y en la segunda y tercera, ganó, actuaciones que lo tienen en la primera posición del ranking en Expertos E1.

"De cómo me vaya en Europa y en Chile depende mi futuro para 2020. Ahora me la quiero jugar aprendiendo en los entrenamientos y carreras que efectuaré en el Viejo Mundo. También debo rendir la PSU, así que este período será muy importante", concluye el juvenil piloto.

Tanto los viajes a Europa como su participación en el Nacional FIM son gracias a: Precorp, Agromaq, Chile Mat, AMC Performance Chile, KTM Bikes Chile, Clínica Meds, Palmaxmoto, Bigmoto.cl, KTM, Diegof2012, Protech Chile, Grafikale, El Artista 11, Anoka Climbing, Out Soul Chile 44, Junior Team y Motorex Chile.