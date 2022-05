Ruy Barbosa abandonó la séptima fecha del GNCC

Un problema insalvable en el motor de la moto durante el segundo giro de la séptima fecha del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, obligó al chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) a abandonar la carrera en la categoría XC2 para motos de 250cc.

En la primera vuelta al circuito de 10 millas (16.090 metros) el piloto de Honda pasó en el tercer lugar del grupo con un crono de 37 minutos 45 segundos 499 milésimas, a solo 27 segundos del líder en ese momento, el estadounidense Evan Smith (Beta). Sin embargo, en la siguiente ronda Barbosa no apareció en el sector de meta.

"Esta era mi carrera porque cuando estaba peleando el segundo lugar de la categoría, la moto se me murió... Es la primera vez que abandono una competencia... Estoy realmente apenado porque desde la partida se me estaba dando todo pese a la lluvia y a que el piso estaba complicado. Había encontrado el ritmo para estar ahí luchando por el podio", se lamentó el ex campeón mundial de Enduro Youth FIM 2018.

El ganador de la prueba fue Cody Barnes (Honda), compañero de Ruy, con 3 horas 09 minutos 32 segundos 320 milésimas. Lo escoltaron Ryder Lafferty (Gas Gas) con 3:10'57"750 y Lian Draper (KTM) con 3.11'50"695. El otro nacional en competencia, Benjamín Herrera (Kawasaki), fue octavo con 3:17'06"052.

Con estos resultados, el ranking quedó: 1° Lyndon Snodgrass con 167 puntos, 2° Michael Witkowski con 147, 3° Ryder Lafferty con 127, 4° Cody Barnes con 109, 5° Ruy Barbosa con 107, 6° Angus Riordan con 102 y 7° Benjamín Herrera con 94.

El próximo compromiso de Ruy Barbosa será el próximo fin de semana en el Campeonato Full Gas Sprint de Enduro, que se disputará en el Campo de Golf del Valle Escondido en Glen Daniel, Virginia Occidental.