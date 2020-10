Alex Rins ganó en Aragón y Joan Mir tomó el liderato en el Mundial de MotoGP

El Gran Premio de Aragón de MotoGP vivió un pleno de éxitos de los pilotos españoles al registrar la primera victoria de la temporada de Alex Rins (Suzuki GSX RR), por delante de Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que consiguió su segundo podio consecutivo de la temporada, y el tercer puesto de Joan Mir (Suzuki GSX RR), que le permite convertirse en nuevo líder de la clasificación del Mundial.

Por su parte, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1), ganador de la pole position el sábado, fue una sombra este domingo al terminar en el decimoctavo lugar, resultado que permitió el ascenso de Mir al primer lugar.

Mir marcha con 121 puntos en la cima de la tabla general, seis más que Quartararo y 12 sobre Maverick Viñales (Yamaha YZR M1), quien acabó cuarto. En quinto lugar del mundial está el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), séptimo en Aragón.

NEW championship leader! ✨@JoanMirOfficial takes over at the top for the first time as @suzukimotogp lead the Team's Championship! 🏆#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/J34yyKMLAl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2020

La próxima carrera del Mundial de MotoGP será el 25 de octubre, en el mismo circuito, el MotorLand de Aragón, cuando se celebre el Gran Premio de Teruel.