El español Alex Rins logró en el Gran Premio de Las Américas su primera victoria en el Moto GP

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) se llevó la victoria en el Gran Premio de Las Américas del Moto GP que se disputó este domingo en el circuito próximo a la ciudad de Austin, Estados Unidos, quedando por delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

El nuevo líder del campeonato del mundo es el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que fue cuarto, con 54 puntos, por delante de Valentino Rossi y Alex Rins.

En tanto que Márquez, que llegó en cabeza de la tabla a un circuito que para él era talismán, se marcha en la cuarta posición.

Sobre la victoria, Rins comentó que "cuando estaba detrás de Valentino, que estaba a un segundo y medio, no podía tirar la toalla, empujé y empujé y tuve suerte de no cometer ningún fallo porque, sinceramente, para parar la moto en máximo ángulo se me cerraba un poquito".