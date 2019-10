Marc Márquez descartó correr el Dakar en moto: "Me haría daño"

El español Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP, descartó correr en un futuro el Rally Dakar en moto porque consideró que se "haría daño".

En una rueda de prensa celebrada este martes en el Campus Repsol, apenas 48 horas después de lograr su octavo título mundial en motociclismo -seis de ellos en la categoría reina-, Márquez aseguró que le "gusta mucho la tierra", pero rechazó participar en la prueba más dura del mundo.

"Me haría daño. Tengo que ser realista. Los que van tienen mucha experiencia y van muy rápido. Yo tengo pendiente a modo de 'hobby' probar una moto por las dunas, nunca digo que no en probarlas, pero no voy a competir nunca en el Dakar en moto", remarcó.

El piloto español (Repsol Honda RC 213 V) conquistó su sexta corona en MotoGP tras imponerse el domingo en el Gran Premio de Tailandia, que se disputó en el circuito de Buriram por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y de su compatriota Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).