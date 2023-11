Bielsa anticipó duelo con Argentina: No hay fórmula para detener a Messi, el mejor del mundo

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, anticipó la visita a Argentina el próximo jueves en las Clasificatorias y dedicó elogios al capitán trasandino, Lionel Messi, asegurando que no hay fórmulas para detenerlo.

"No hay entrenador al que antes de enfrentar a Messi no se le pregunte cómo menguar al jugador. Si usted categoriza las respuestas, verá qué ninguna fue efectiva. No hay fórmula ni procedimiento efectivo para detener a Messi, el mejor jugador del mundo", declaró en rueda de prensa.

En la misma línea, sostuvo que "yo creo que alguna vez hay que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores se luzcan, que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantiene más vivo el fútbol".

Finalmente, respecto a la visita a los campeones del mundo, indicó que "no puede ser sencillo de ninguna manera".

"Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido", aseveró.

El duelo entre Argentina y Uruguay está programado para el jueves a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires, por la quinta fecha de las Clasificatorias.