Brayan Cortés y la caída en Ecuador: Nos faltó el gol, ser más eficientes

Brayan Cortés, arquero de La Roja, repasó la derrota como visita ante Ecuador por las Clasificatorias 2026 y apuntó como responsable de la caída a la mala fortuna y fallas en ofensiva, fuera de una critíca al funcionamiento general.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, son jugadores muy rápidos y potentes. La verdad, (ellos) se encontraron con el gol. No tuvieron ocasiones claras. Nos faltó el gol, ser más eficientes. Dentro de todo, me voy con el esfuerzo, me quedo con el sacrificio que tuvimos hasta el último", dijo a la señal televisiva internacional.

"Creo que hicimos un buen partido, en el primer y segundo tiempo. En el segundo tuvimos ocasiones claras. No lo concretamos, pero tenemos buenos jugadores. Se ha demostrado a lo largo (de los partidos), pero eso se va a dar paso a paso", sumó instantes después a Chilevisión.

"Al que le toque jugar, lo va a hacer de la mejor manera. Están todos preparados. Ahora, obviamente nos vamos tristes porque esperábamos un resultado positivo, lo merecíamos. El esfuerzo fue enorme", añadió Cortés.

"Ellos tuvieron una que aprovecharon. Nosotros no fuimos eficientes. Son ocasiones que quedan ahí. Hay que seguir trabajando", culminó.

El arquero se lanzó para manotear un complejo remate desde fuera del área que fue con potencia, pero lamentablemente el rebote fue aprovechado por Ángel Mena para colocar el 1-0 final.