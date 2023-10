Casemiro criticó la elección de estadios de la federación brasileña en Clasificatorias

Casemiro, seleccionado brasileño y centrocampista de Manchester United, se quejó este miércoles de las sedes escogidas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para jugar los dos primeros partidos como locales en las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

"Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos", pero "no nos cabe a nosotros decidir eso y sí a otras personas", afirmó el exfutbolista de Real Madrid en la rueda de prensa previa al cruce ante Venezuela.

La "Canarinha" debió someterse al calor y a los altos índices de humedad del Estadio Mangueirão, en la ciudad de Belém, durante la primera jornada en su victoria 5-1 contra Bolivia. Ahora, tendrán que recibir a Venezuela en en el Arena Pantanal, de Cuaibá, donde en los próximos días se esperan máximas próximas a los 40 °C.

Pese a todo, Casemiro resaltó el enorme cariño que recibieron de los aficionados, tanto en Belém como ahora en Cuiabá.

"El cariño de Cuiabá está siendo increíble, pero claro que el campo no es algo a lo que estamos acostumbrados. El calor de aquí y de Belém, no solo yo, pero todo el mundo está... No estamos acostumbrados a ello", explicó.

Finalmente y, al incorporarse a la concentración, el astro Neymar también se refirió a las altas temperaturas con las que lidia la ciudad, aclarando que la sensación de calor a la hora del partido será menor ya que se jugará por la noche.