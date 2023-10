DT de Perú recordó goleada que sufrió ante Chile en 1997: Ojalá ahora el resultado sea distinto

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, tuvo palabras para el partido que jugará su equipo ante Chile en la tercera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026.

El entrenador presentó la nómina de cara a ese partido, y fue consultado respecto al 4-0 que la Roja le propinó en el camino a Francia 1998 con consagratoria actuación de Marcelo Salas y donde él era capitán del cuadro albirrojo.

"Son tres puntos. Ese partido por desgracia no se puede volver a jugar y no me gusta hablar de eso", dijo Reynoso.

"Juega Perú y es un rival directo. Ojalá el resultado sea distinto", añadió.

Respecto a los objetivos en esta doble fecha, donde además Perú recibirá a Argentina en Lima, Reynoso expresó que "la expectativa es que nos hemos puesto la valla alta. El rendimiento ha sido muy alto, sobre todo en Paraguay y ante Brasil. De ahí no podemos bajar. La ilusión es hacer buenos partidos en Santiago y ante Argentina".