Edinson Cavani: Si el que toma la decisión siente que no estoy a la altura, por algo será

El delantero uruguayo de Boca Juniors Edinson Cavani tuvo palabras para su ausencia en la nómina que armó el técnico Marcelo Bielsa para la selección charrúa que afrontará el inicio de las Clasificatorias, y aseguró que está tranquilo.

"La vida son etapas. Si el que toma la decisión y siente que no estoy a la altura de estar en la selección, ellos sabrán por qué lo hacen", dijo el goleador en entrevista con Telemundo, de Uruguay.

"Yo me siento bien. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No quiero darle muchas vueltas al tema. No quiero ir contra uno ni otro", añadió.

"Estoy en una linda etapa deportiva, voy feliz todos los días a entrenar, trato de demostrar al máximo por qué vine acá. No vine a retirarme a Boca Juniors", complementó Cavani, quien solo era elegible para el duelo ante Chile por suspensión, y solo podía estar en la segunda fecha ante Ecuador.