ExDT de La Roja avala el retorno de Vidal y pide a Gareca que aclare su llamado en la interna de la selección

Este pasado lunes se concretó el retorno de Arturo Vidal a la selección chilena y de inmediato el jugador de Colo Colo se puso a disposición de La Roja sumándose a los trabajos en el Complejo de “Juan Pinto Durán”.

La convocatoria no dejó indiferente a nadie del mundo futbolístico nacional para bien o para mal. Uno de los que avala la vuelta del mediocampista al seleccionado fue el exentrenador de La Roja, Juvenal Olmos, quien destacó el regreso del King, pero pide al Tigre que esclarezca en la interna del plantel el porqué no llamó al jugador en los partidos previos.

“El técnico no vino a caerles bien a los jugadores o a ser querido, sino que a clasificar a la selección al Mundial y mientras tenga la opción matemática tiene que usar todos los elementos que disponga. Y Arturo está dentro de esos elementos positivos. Debe ser el mejor volante mixto o de salida de nuestro campeonato, es un jugador que le va a a servir para este partido en Perú, en que se juegan cosas, con un ambiente de clásico”, señaló el ahora comentarista deportivo a Las Últimas Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @laroja

Juvenal Olmos pide a Gareca aclara en la interna del plantel el porqué del llamado de Vidal

El exDT de la selección chilena también pide a Ricardo Gareca esclarecer en la interna del plantel el porqué no llamó al jugador de Colo Colo a los partidos previos. De paso, recordó una situación que vivió como entrenador en 2004, cuando David Pizarro fue reemplazado por Rodrigo Tello y se fue pateando los tableros del Estadio Nacional. Esta situación obligó a tener una conversación en “Juan Pinto Durán”.

“Tomé la decisión de no citarlo por dos partidos en las Clasificatorias. Luego, conversé con él si estaba en condiciones de volver. Me dijo que sí y cuando volvió cité a todo el plantel, pedimos un salón, hicimos un círculo y planteamos el problema entre todos. Lo hice así porque creo que la falta de respeto fue con todo el plantel, no solamente conmigo. Conversamos y quedó todo zanjado. No sé si Gareca lo hará, pero si no citaste a un futbolista, es bueno que el plantel sepa porqué no lo citaste y el porqué lo estás citando ahora”, puntualizó.