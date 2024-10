Igor Jesús se perfila como el centrodelantero de Brasil para enfrentar a Chile

El técnico brasileño, Dorival Júnior, ha decidido darle la oportunidad a Igor Jesús como titular ante la Selección chilena en un partido crucial para las aspiraciones de la 'Canarinha' en las Clasificatorias.

Dorival anunció que Igor, líder del Botafogo, será titular contra Chile. Endrick, el joven talento del Real Madrid, irá a la banca de suplentes para darle espacio.

Igor, de 23 años, ha sido una figura importante en el Campeonato Brasileño, marcando 7 goles en 19 partidos . Esta será su primera vez con la selección adulta, lo que añade emoción a su debut.

1er post después del confinamiento y el tema no podía ser diferente: ¡Igor Jesús! ¡El tipo del diamante en el gogó al que no le importa nada ni nadie! Titular en la selección y triunfará!!! 💎 🔥

La difícil situación de Brasil en la tabla de posiciones de las Clasificaciones

La situación en Brasil es preocupante. Ocupan la quinta posición de la tabla con sólo 10 puntos, empatados con Venezuela. La presión para clasificar en 2026 es alta, ya que sólo los seis primeros equipos se clasifican directamente.

Dorival Júnior anuncia a Abner e Igor Jesus como titulares en el equipo contra Chile.



¿Qué te parecieron los cambios?

En Brasil, Dorival no se siente confiado ante Chile

El DT 'verdeamarela' advierte que los partidos contra Chile y Perú no serán fáciles. "No creo que por estar (ambas selecciones) vayan a haber partidos fáciles. En el pasado, eso es una impresión en el aficionado. La diferencia de puntos es mínima y no estamos en una situación cómoda".

El técnico confía en que su equipo está comprometido y quiere revertir la racha negativa. "Lo único que necesitamos en este momento es regularidad, es lo más importante . La presión del momento por el puesto en la clasificación es grande y tenemos que ser conscientes de ello".