La reacción de Alexis Sánchez tras darse a conocer su marginación del duelo con Uruguay

El delantero chileno Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, quedó al margen del viaje que prepara la selección a Montevideo para debutar contra Uruguay en las Clasificatorias al Mundial 2026 debido a su estado físico.

Luego que se conoció la noticia, el jugador de Inter de Milán reaccionó en su perfil oficial de Instagram con una serie de imágenes durante una de las prácticas bajo las órdenes del técnico Eduardo Berizzo, en "Juan Pinto Durán".

Sánchez publicó fotografías en las que aparece golpeando un balón -y que antes fueron compartidas por los perfiles de @laRoja-, acompañadas del emoji de un reloj de arena, dando a entender que está en pleno proceso de evolución para estar disponible en el siguiente encuentro, ante Colombia.

El posteo también cuenta con la música de Wos con su tema "Arrancármelo" que señalan: "Y no tengo pensado hundirme acá tirado/Y no tengo planeado morirme desangrado/Y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar/ Que las cosas vuelvan a su lugar".

