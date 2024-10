“Le queda poco tiempo”: Astrólogo visualiza el futuro de Ricardo Gareca y La Roja en las Clasificatorias

La selección chilena de fútbol se encuentra en Barranquilla a la espera del partido que este martes 15 de octubre debe enfrentar ante la selección de Colombia por la décima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Roja está con la necesidad de sumar puntos ya que está en el último lugar de la tabla de posiciones del proceso. Al término de la primera rueda de las Clasificatorias Sudamericanas, tras nueve partidos disputados, Chile es el colista, con solo 5 puntos de 27 posibles.

Este escenario tiene muy criticado al técnico Ricardo Gareca, el que aún no logra imponer su estilo de juego en La Roja. No son pocos los que piden la dimisión del estratega, el que no logra sumar victorias. Pese al descontento, el DT anunció que no piensa dejar el cargo, aferrándose a las pocas chances de clasificar que existen para la próxima Copa del Mundo.

Astrólogo dio a conocer el futuro de Ricardo Gareca al mando de La Roja

Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca Juniors, publicó en sus redes sociales su predicción sobre el futuro de Ricardo Gareca y Jorge Fosatti al mando de la selección chilena y peruana, respectivamente, y lanzó un comentario sobre el futuro de ambos elencos en las clasificatorias.

“Les queda poco tiempo!. Luego del cambio Chile y Perú mejorarán”, publicó en su cuenta de la red social X.