Lionel Scaloni aclaró que Messi le pidió ser sustituido en el duelo ante Ecuador

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni abordó el sorpresivo cambio que hizo para sacar a Lionel Messi de la cancha en el triunfo sobre Ecuador por las Clasificatorias, asegurando que fue decisión del propio capitán de la "Albiceleste".

La sustitución llamó la atención ya que Messi no salía reemplazado por partidos oficiales con la escuadra trasandina desde el Mundial de Brasil 2014, un largo tiempo hasta la fecha.

Por ello, es que Scaloni explicó en rueda de prensa que: "Me pidió el cambio él (Messi), si no, no lo saco. Veremos qué tiene".

"No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sentía algo. Mañana (viernes) le harán estudios. Si está bien jugará, y si no, veremos qué hacemos", remarcó sobre la posibilidad de que la "Pulga" tenga minutos contra Bolivia este lunes 11 de septiembre.

Messi fue la figura de Argentina ante Ecuador al anotar el solitario gol del triunfo a los 78' minutos de partido, para luego ser sustituido por Exequiel Palacios en los 88'.

El próximo partido de la Albiceleste será el martes 12 de septiembre ante Bolivia en La Paz, a las 17:00 horas (20:00 GMT).