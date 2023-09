Miguel Almirón sufrió una lesión muscular en el epílogo ante Perú

La figura de Paraguay Miguel Almirón sufrió una lesión muscular en el epílogo del empate 0-0 ante Perú en la primera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Almirón se desplomó en los descuentos del compromiso con un fuerte tirón en la parte posterior de una de sus piernas, lo que generó alarmas en su país.

