Ricardo Gareca le abre las puertas a todos: Desde Carlos Palacios hasta Arturo Vidal en la Selección Chilena

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, enfrentó los micrófonos en la previa del choque por Clasificatorias entre Colombia y Chile. La temática que se robó las miradas fue la salida de Carlos Palacios desde Juan Pinto Durán, algo que el 'Tigre' no esquivó y dio su parecer sobre la presencia del joven jugador en el futuro.

Ricardo que cada conferencia de prensa debe salir a apagar algún incendio, esta vez explicando la salida del jugador de Colo Colo por "motivos personales" finalmente terminó abriéndole también las puertas a Arturo Vidal, qué partido a partido manifiesta sus ganas de volver a estar en La Roja.

El 'Tigre' detalló qué fue lo que pasó en la salida de Palacios de la selección, y luego despejó las dudas sobre si el jugador, dada su solicitud para ser desconvocado, podría sufrir algún perjuicio en el futuro: "Ningún jugador de chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección, ninguno. Ni aun los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que puede tener un conflicto conmigo".

Luego Gareca de manera muy respetuosa, explicó que no mezcla lo personal con lo laboral: "No me puedo dar el lujo de yo mezclar cuestiones personales mías, llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la selección. No me interesa lo más mínimo, todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tengan la edad que tengan, recién comienzan, lo único que priorizo es la salud de la selección".

Gareca se lava las manos por tema de Palacios y las declaraciones de Vidal.

Todos tienen las puertas abiertas en Chile.

Ricardo Gareca y las palabras de buena crianza

Para finalizar, el técnico de La Roja, con palabras de buena crianza, dio a entender que a pesar de la decisión del jugador, sigue teniendo las puertas abiertas: "Uno tiene que tomar una decisión, pero Carlos, una vez que solucione los problemas personales, está abierto para ser convocado a la selección y no va a tener ningún problema".

Finalmente, si eso será así o no, es algo que solo el tiempo lo comprobará. Una vez ya conocida la versión del entrenador de la selección chilena, faltará conocer la versión del delantero de Colo Colo de por qué abandono Juan Pinto Durán el viernes por la noche.

Ricardo Gareca le abre las puertas a Arturo Vidal

En la misma dinamica, intentando responder sobre la 'Joya' Palacios, el entrenador se refirió a la situación de Arturo Vidal, dando a entender que incluso los jugadores que más revuelo han generado por sus declaraciones, tampoco estarían fuera del proceso, ya que todos son importantes.

Sobre el 'King' Gareca señaló que: "Vidal tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo que quiera integrar la Selección tiene las puertas abiertas y en cualquier momento podría llegar a ser convocado".