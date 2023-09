Richarlison buscará ayuda psicológica tras llorar en el partido contra Perú

El futbolista Richarlison aseguró que buscará ayuda psicológica después que rompió a llorar tras ser sustituido en el partido de su selección, Brasil, ante Perú.

El jugador le dijo al periódico brasileño O Globo que las lágrimas fueron fruto de sacar los problemas que está sufriendo fuera del campo, donde, según el mismo medio, acaba de romper con el que era su agente.

"Pasé un tiempo turbulento fuera del campo durante estos últimos cinco meses. Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca", dijo Richarlison, que afirmó que buscará ayuda psicológica.

Desde su llegada a Tottenham por 70 millones de euros, su aportación al ataque de los ha sido escasa, con cuatro goles en 40 partidos.

🗣️ “I’m going to go back to England, seek psychological help, from a psychologist, to work on my mind.



That’s it, come back stronger… it’s about getting a good streak at Tottenham, this week I’m going to sit down and talk.”



- Richarlison on his recent form. pic.twitter.com/POGE3UuaWw