Técnico del Perú calificó partido con Chile como el más importante de las Clasificatorias

Para la Selección Chilena y de Perú no queda otra alternativa en el partido que jugarán este viernes 15 de noviembre en el Monumental de Ate, ganar sí o sí, porque de lo contrario la opción de llegar al Mundial pasará a ser sólo un milagro futbolístico, que la realidad de ambos hace impensado. Y así lo siente el entrenador de los incaicos, Jorge Fossati.

Además, para la Roja y los peruanos los resultados de este jueves los dejan con mayor perentoriedad de sumar, dado el empate que logró Venezuela frente a Brasil, y la victoria de Paraguay contra Argentina.

🤍 𝗘𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝘀𝗲 𝗽𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 ❤️



⚽️ #LaBicolor 🇵🇪🆚🇨🇱 Chile

🗓️ 15/11

⏱️20:30pm pic.twitter.com/XoZpUGWc6w — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 15, 2024

En Perú le dan gran valor al partido contra Chile

Jorge Fossati, técnico de los del Rímac, tiene clara la relevancia de este encuentro: “lo vamos a encarar como el partido más importante de la clasificatoria, el más importante del año, tratando de hacer nuestro mejor fútbol”.

El adiestrador también sabe de la rivalidad de ambos elencos, sobre todo como lo viven en tierras incaicas, más que en Chile, pero para él esto pasa a segundo plano: “sabemos que éste en particular tiene el plus de ser el clásico del Pacífico, que eso va más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos, con el debido respeto al rival que tiene muy buenos jugadores y que tiene un técnico que no preciso hablar de su categoría, que acá en Perú lo conocen más que yo”.

El encuentro de Chile frente a Perú en Lima se disputará este viernes 15 de noviembre a contar de las 22:30 horas de nuestro país (01:30 GMT) y será dirigido por Wilton Pereira de Brasil.