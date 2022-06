Las estadísticas que dejó el Mundial de Chile 1962

Este viernes 17 de junio se cumplen 60 años del término del Mundial de Chile 1962, por eso en AlAireLibre.cl te mostramos todas las estadísiticas de un torneo en que se marcaron menos goles que en su antecesores, pero que dejó grandes números para la historia.

Rendimiento por selección:

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Rendimiento 1- Brasil 11 6 5 1 0 14 5 91,7% 2- Checolovaquia 7 6 3 1 2 7 7 58,3% 3- Chile 8 6 4 0 2 10 8 66,7% 4- Yugoslavia 6 6 3 0 3 10 7 50,0% 5- Hungría 5 4 2 1 1 8 3 62,5% 6- Unión Soviética 5 4 2 1 1 9 7 62,5% 7- Alemania Federal 5 4 2 1 1 4 2 62,5% 8- Inglaterra 3 4 1 1 2 5 6 37,5% 9- Italia 3 3 1 1 1 3 2 50,0% 10- Argentina 3 3 1 1 1 2 3 50,0% 11- México 2 3 1 0 2 3 4 33,3% 12- España 2 3 1 0 2 2 3 33,3% 13- Uruguay 2 3 1 0 2 4 6 33,3% 14- Colombia 1 3 0 1 2 5 11 16,7% 15- Bulgaria 1 3 0 1 2 1 7 16,7% 16- Suiza 0 3 0 0 3 2 8 0,0%

* En esa época se contabilizaban dos puntos por victoria.

Goleadores:

1- Flórián Albert, Hungría, con 4 goles

Garrincha, Brasil, con 4 goles

Vavá, Brasil, con 4 goles

Leonel Sánchez, Chile, con 4 goles

Valentín Ivanov, Unión Soviética, con 4 goles

Dražan Jerković, Yugoslavia, con 4 goles

7- Amarildo, Brasil, con 3 goles

Milan Galić, Yugoslavia, con 3 goles

Adolf Scherer, Checoslovaquia, con 3 goles

Lajos Tichy, Hungría, con 3 gole

Otros datos:

- Selecciones participantes: 16

- Partidos jugados: 32

- Goles convertidos: 89

- Promedio de Gol: 2.78 por encuentro.

- Máximas goleadas: Yugoslavia 5-0 Colombia (Grupo 1) y Hungría 6-1 Bulgaria (Grupo 4).

- Partido con más goles: Unión Soviética 4-4 Colombia (Grupo 1).

- Partidos que terminaron 0-0: Alemania Federal vs. Italia (Grupo 2), Brasil vs. Checoslovaquia (Grupo 3), Hungría vs. Argentina (Grupo 4) e Inglaterra vs. Bulgaria (Grupo 4).

- Se concedieron ocho penales y todos fueron convertidos: Ron Flowers (Inglaterra) a Hungría y Argentina; Francisco Zuluaga (Colombia) a Uruguay; Horst Szymaniak (Alemania Federal) a Chile; Héctor Hernández (México) a Checoslovaquia; Leonel Sánchez (Chile) a Brasil); y Aldolf Scheter (Checoslovaquia) a Yugoslavia.

- Siete jugadores ganaron la Libertadores y el Mundial en 1962: Pelé, Gilmar, Mauro, Coutinho Vieira, Zito, Mengalvio y Pepe Macia (Brasil y Santos).

- Se anotó el gol 600 en la historia de los mundiales: Bobby Charlton (Inglaterra) a Argentina.

- Se marcó el primer gol olímpico (único hasta la fecha) en un Mundial: Marcos Coll (Colombia) a Unión Soviética.