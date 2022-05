Sergio Navarro a 60 años del Mundial de Chile: Dos meses antes, nadie daba un peso por nosotros

A 60 años de la inauguración del Mundial de Chile '62, evento donde la selección nacional consiguió un histórico tercer lugar, Sergio Navarro, capitán de aquel equipo, repasó detalles de lo que se vivió en nuestro país y en aquel legendario plantel.

"Para nosotros es una satisfacción enorme, algo que no se puede describir ni responder a la gente por tanto cariño. El resultado deportivo se ha mantenido durante 60 años, quiere decir que anduvimos bien. Respondimos. Y si me pidieran 10 veces más defender a mi país, lo haría 10 veces, porque soy chileno hasta los huesos", dijo Navarro en entrevista con El Mercurio.

El ex jugador de Universidad de Chile comentó que para él la gran figura era el técnico, Fernando Riera.

"El culpable de todo fue Riera, el mejor entrenador en la historia de Chile. Recuerdo que tuvimos una concentración agradable desde marzo de ese año, en la que no hubo ningún caso anormal, nada de indisciplinas. Salimos de la concentración siendo más amigos y más unidos que nunca. Llegamos a ser amigos porque jugábamos en una época donde éramos rivales, pero no enemigos. Había golpes, pero sin lastimar. Fue un grupo tan unido, tan compacto, que cuesta, duele pensar en los que ya no están. Fuimos terceros, una cosa impensada: dos meses antes del Mundial, nadie daba un peso por nosotros"

"¿Hay alguna duda? Pueden pasar por todos los técnicos de ahora y don Fernando Riera fuera de ser tercero del mundo fue subcampeón del mundo de clubes con el Benfica. Eso no lo hace cualquiera. Jugué 16 años en Primera y después seguí como entrenador. Tengo muchísimo contacto con el fútbol. Y responsablemente repetiré mil veces que Riera es el mejor entrenador que ha existido en Chile. Y no se va a repetir", complementó.