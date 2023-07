Falleció periodista que cubrió 15 Mundiales desde Inglaterra 1966

El periodista deportivo uruguayo Jorge Da Silveira, quien cubrió in situ todos los Mundiales entre Inglaterra 1966 y Qatar 2022, falleció este martes en Montevideo a los 79 años.



Así lo confirmaron a la Agencia EFE desde del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, institución a la que estuvo asociado por 61 años y de la que integró el Tribunal de Honor en diferentes períodos.



Nacido en Montevideo en agosto de 1943, el 'Toto' Da Silveira comenzó a trabajar como periodista el 3 de junio de 1961 a los 17 años y a lo largo de su carrera pasó por distintos medios escritos, radiales y televisivos.



En 1966 acudió a su primer Mundial y cuatro años más tarde cubrió el que fue su preferido, según contó en abril de 2022 durante una entrevista con EFE en la que rememoró la calidad del Brasil campeón.



Durante esa charla también remarcó el hecho de haber podido observar dos de las jugadas que marcaron la historia de las Copas del Mundo: La enorme parada de Gordon Banks a Pelé en 1970 y el 'gol del siglo' de Diego Armando Maradona a Inglaterra en 1986.



El 29 de noviembre de 2022, Da Silveira fue homenajeado por la FIFA y por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) en un evento en el que fueron reconocidos los profesionales que habían cubierto ocho o más Mundiales.



Fueron más de ochenta periodistas de todo el mundo los reconocidos en un acto denominado 'Journalists on the Podium', creado por la AIPS en 2012 y celebrado en el Stadium Virtual del Centro de Prensa del Mundial de Qatar.



Da Silveira recibió su galardón por trabajar en 15 Copas del Mundo, dos menos que las que ha cubierto el argentino Enrique Macaya Márquez

Lamentamos con dolor el fallecimiento de Jorge Da Silveira, histórico periodista deportivo uruguayo que realizó la cobertura de 15 @FIFAWorldCup.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas.



QEPD pic.twitter.com/i6omgfoYzt — AUF (@AUFOficial) July 4, 2023