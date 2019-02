Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo": No vivo de nadar y es difícil ver el tema de los apoyos

La deportista hoy es financiada por los empresarios, pues el IND no le entrega ayuda estable por no ser un deporte olímpico.

La deportista nacional Bárbara Hernández habló con Todo por el Deporte de su magnífica actuación en Eslovenia por el Circuito Mundial de Natación en Aguas Gélidas, donde consiguió 11 medallas. La deportista también contó como financia su carrera deportiva y sobre su ilusión de disputar unos Juegos Olímpicos.

"En las aguas que competimos es con traje de baño normal, gorra, lentes y por reglamento el agua tiene que tener hasta 5 grados. Entonces el cambio (respecto al calor de Santiago) es muy rudo, pero el circuito y el tipo de competencia es muy entretenido", dijo tras bajarse del avión la destacada nadadora nacional.

"Nadamos en el lago Bled en Eslovenia, que es precioso en el que nos tocó harta nieve y lluvia... Mientras más extremo es, más felices andamos los deportistas", agregó sobre la disciplina que tan bien ha sabido desarrollar.

Para nuestro 🇨🇱 son 11 medallas en #Eslovenia en agua siempre x bajo los 4°C 🌊🏊❄️. Estos 8x🥇y 3x🥈 van dedicadas a mi abuelita que estuvo muy grave y que sigue en recuperación❤️. Mil gracias @aluksicc x la ayuda para estar más tiempo con ella y por creer en mí. #FelizDomingo pic.twitter.com/BfG1F3iOz9 — Bárbara Hernández H. (@Barbarellah) 3 de febrero de 2019

La "Sirena de Hielo", como le apodan, contó que es un seudónimo que "le gusta, me lo tomo con mucho cariño porque nació en mi primer viaje a la Patagonia y nació de la gente de allá que ahora la está pasando bien mal por el tema de los incendios, así que es una forma de sentirme como embajadora de ellos y recordarlos con mucho cariño siempre".

Asimismo, Hernández contó que se levanta todos los días a las 5 de mañana para entrenar en el Estadio Nacional y luego poder trabajar como directora de Deportes de la Municipalidad de Recoleta.

Además, agregó que entrena "en Portillo, en la Cordillera de los Andes, todos los meses y trato de ir a la Patagonia, al menos una vez al año por un par de semanas".

¿Cómo financia su carrera?

A todas luces no ha sido fácil para la deportista nacional que por estos días ha podido competir gracias al empresario Andrónico Luksic.

"Mi deporte, al no ser olímpico, es complejo para el IND ver el tema del tipo de financiamiento. Todo ayuda, pero el grueso de los gastos se los llevó Andrónico. En agosto tengo el desafío del Canal de la Mancha donde podría ser la primera chilena en nadarlo, va por iniciativa de él. Yo no vivo de nadar y es difícil ver el tema de los apoyos", expresó.

En #Latvia 🇱🇻 en este primer día de competencia ha sido para 🇨🇱 1oro 🥇 en 450mts y 2 🥈 platas, agua a 6°C. No existe orgullo más lindo que representar a #Chile ❤️💪! Mil gracias @aluksicc por creer en mí, y en esta disciplina a prueba de hielo y corrientes. pic.twitter.com/5KqIDsXbrx — Bárbara Hernández H. (@Barbarellah) 2 de noviembre de 2018

"Yo agradezco infinitamente que don Andrónico crea en mí y me apoye, pero creo que no correspondería que fuera siempre él quien financie esto y me encantaría contar con algo del IND que fuera más o menos estable. Con la empresa privada es muy difícil, porque todo funciona como sistema de canje", agregó la deportista.

Los desafíos que se vienen

La deportista que volverá a competir en marzo contó que su gran desafío para 2019 será en agosto. "Lo del Canal de la Mancha es un sueño de hace mucho tiempo, desde que escuché del "Tiburón" Contreras, y sería muy bonito ser la primera chilena en nadarlo para motivar a más deportistas, es casi mi objetivo de vida", expresó.

"Hasta ahora llevo seis glaciares y lo más probable es que tenga que repetirlos porque quiero validarlos en la Asociación Internacional de Aguas Abiertas, sería un registro único y para mí sería un orgullo tener a Chile ahí con nadadores de todo el mundo y que se puede reconocer la Patagonia a nivel internacional, eso se viene para mi 2019", agregó sobre sus objetivos.

¿Juegos Olímpicos?

Finalmente, Bárbara Hernández manifestó que le "gustaría" que su disciplina sea incluida en los Juegos Olímpicos de Invierno y contó que "la Federación lo está postulando, ahora en marzo vienen unas distancias con nadadores de natación clásica que se están acercando a esta disciplina. Las reglas son un poco distintas, se compite en piscinas de 25 metros, no se puede dar la vuelta olímpica normal por la temperatura que es muy baja, pero se nadan casi las mismas distancias".

"Yo priorizo nadar todas las distancias porque es una oportunidad única recorrer el mundo representando a Chile, además que me interesan los puntos para poder validar mi número uno del ránking mundial", cerró la deportista nacional.