Nuevo récord de Bárbara Hernández: La primera sudamericana en cruzar el Canal Molokai en Hawai

La chilena Bárbara Hernández se convirtió en la primera sudamericana en cruzar a nado el Canal Molokai de Hawai, sumando un nuevo récord a su extraordinaria carrera como deportista.

Hernández recorrió 45,6 kilómetros en 15 horas y 41 minutos, en un camino que reconoció en sus redes sociales que fue complejo.

"No me tuve que imaginar estrellas porque habían miles acompañándome, las nacti noctilucas que brillan en el mar me hicieron nadar en el cielo, toqué mil peces y cosas raras😳, perseguí mi comidita cada 30 minutos y dos delfines vinieron a decir: 'aguanta'. Cuando más dolor sentí, peleé brazadas y propósitos, cada vez que me desconcentré, el mar me mandó medusas para recordarme aquí y ahora, hasta que dos fragatas portuguesas me hicieron sentir un dolor de cambres y quemor", sostuvo.

Además, añadió que "demoré casi tres horas y media en los últimos 6km de corriente malévola pensé un remate como mi Kristel Kobrich, pero sólo pude seguir peleando brazadas hasta llegar al fin!".