El COCH presentó a los abanderados para los Sudamericanos de Playa en Santa Marta 2023

La esquiadora Trinidad Espinal (16 años) y el velerista Ricardo Seguel (20 años) fueron anunciados oficialmente como los abanderados del Team Chile en los Juegos Sudamericanos de Playa de Santa Marta, megaevento a realizarse entre el 14 y 22 de julio en la costa colombiana.

Con la presencia del presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes y el vicepresidente del COCH, Aquiles Gómez, los deportistas y familiares recibieron la noticia en una ceremonia íntima realizada el Centro de Entrenamiento Olímpico "Marlene Ahrens".

"Siempre es un momento solemne entregar la bandera a los abanderados. En este caso le correspondió a Trinidad Espinal de esquí náutico, una joven deportista que ya tiene varias medallas importantes y también a Ricardo, que ha destacado a nivel sudamericano y panamericano. Para nosotros, el Directorio del COCh, es un orgullo poder tener a estos jóvenes representándonos en Santa Marta", expresó Mujica, máxima autoridad del olimpismo nacional.

En el acto, Espinal agradeció la posibilidad de llevar la bandera en Colombia y agregó que "para esta competencia vengo esquiando muy bien y tengo mucha confianza por ganar el US Open y ser medallista mundial. Estoy con mucha emoción de esquiar en los Juegos Suramericanos y quiero pelear la medalla de oro".

En tanto, un emocionado Seguel recalcó su felicidad por el nombramiento. "Recuerdo que cuando Miguel Ángel (Mujica) me llamó para avisarme que iba a ser uno de los abanderados, quedé impactado. No pude hablar. Fue alegría, sorpresa, pero más que nada me sentí honrado por representar a mi bandera, a los deportistas, entrenadores y dirigentes".