Mujica respaldó a Mayne-Nicholls: No sé si la FIFA tenía razón, pero me quedo con el Harold de Bielsa

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, respaldó al nuevo director ejecutivo de la corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, quien llegó para suceder a la cuestionada exdeportista Gianna Cunazza, quien dejó el cargo hace algunas semanas.

El dirigente comentó que el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, "me presentó el nombre y estuvimos de acuerdo" al momento de elegir al expresidente de la ANFP para el puesto, a pesar de la sanción de dos años que pagó por vulnerar el Código de Etica de la FIFA.

"Yo me quedo con el Harold de Bielsa, él trajo a Bielsa y el resto... no sé si la FIFA tenía o no razón, no sé si fue por los problemas que denunció en el Mundial, no sé", expuso en El Mercurio, donde insistió en sus dichos tras reconocer que la sanción fue establecida por el TAS.

"Me quedo con el Harold-Bielsa. Quizás mi punto de vista será negacionista, pero me quedo con eso. Además, tuvo una Fundación con objetivos sociales de los que no todos se preocupan", subrayó.

"Tiendo a creer que la figura de Harold viene a dar una imagen distinta por su gestión en la ANFP. Mi esperanza es que la percepción de los jeugos cambie y se centre en el deporte", estimó Mujica.