Presidente del COCh recordó alza de sueldo de Gianna Cunazza: Fue una tontería que hizo

Solo faltan cinco días para que comiencen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en medio de esa ansiada espera es que el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, habló sobre los inconvenientes que tuvo con la Corporación del evento deportivo, más precisamente con su exdirectora ejecutiva Gianna Cunazza.

Hay que recordar que la otrora jugadora y entrenadora de balonmano chilena renunció al cargo en junio pasado ante duros cuestionamientos a su gestión, entre esos estuvo la de Mujica.

Por esto, es que el timonel del COCh habló con La Tercera y aclaró el episodio. "Recibí muchas críticas de mi comportamiento en los directorios, pero yo fui muy duro en los directorios. Y ojo, no solo con Gianna (Cunazza) para que quede claro. Fui duro con Eduardo Della Magiora, con Felipe de Pablo. Y con Harold (Mayne-Nicholls) he sido duro", expresó al citado medio.

"Al interior de la corporación tuve algunos problemas con Gianna por decisiones personales que ella tomó, independientemente de si era apoyada por Alexandra Benado", añadió.

Así mismo, señaló que: "Lo del sueldo es una tontería que hizo. Que la directora de los Juegos Panamericanos se suba el sueldo no es una cuestión que queda entre cuatro paredes. Eso lo va a saber el que quiere investigar. Entonces, son cosas en las que no te puedes caer".

"Ojo, que quede claro; yo creo que aquí nadie se ha robado un peso, sino que hay que distinguir en lo que es la probidad, desde el punto de vista de que el estatuto administrativo te dice que tú tienes que llamar a una licitación pública por Chile Compra y cumplir con esto y con este protocolo; y esos protocolos muchas veces se manejaron desaceptadamente", detalló.

"Mi oficio es hacer licitaciones inmobiliarias y los protocolos los tengo claritos. Ahí no me pierdo, y esos fueron mis grandes problemas con la administración de Gianna; sí hubo descuidos. Yo tengo que estar protegido. Más que por dárselo a un proveedor, es porque el otro quede tranquilo de que fue todo en regla; que no le dimos esta cuestión porque era amigo mío ni nada", terminó.