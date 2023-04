Neven Ilic anticipó un "proceso tremendamente difícil" reintegrar al deporte ruso

El chileno Neven Ilic, miembro del COI y presidente de Panam Sports, expresó su cautela respecto al camino emprendido para reintegrar a los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, sin agraviar con ello a los atletas de Ucrania, y anticipa unos meses complicados para las instituciones deportivas.

"Para todos nosotros es un misterio ver cómo va a evolucionar esto. Yo, por lo menos, no lo tengo muy claro", admitió el máximo responsable del olimpismo en América en una entrevista con la Agencia Efe, en vísperas de su sexto aniversario al frente de la organización continental.

Ilic quiere ser "muy responsable" cuando se pronuncia sobre el impacto en el deporte de la invasión rusa de Ucrania.

"Nosotros estamos muy lejos de la guerra, si bien sentimos todo lo que está pasando. Respeto muchísimo a los que están más cerca y están sufriendo más, como la propia Ucrania y los países fronterizos, que sienten en vivo y en directo el temor", indicó.

Tras 14 meses de exclusión de las competiciones internacionales de los deportistas de Rusia y de su aliado Bielorrusia, medida que recomendó el COI, el propio organismo ha dado el paso de explorar vías para su regreso, coincidiendo con el comienzo de las competiciones clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París en la mayoría de los deportes. Ucrania ha amenazado con boicotear las pruebas en las que coincidan con competidores de esos países.

"Lo que ha hecho el COI", dijo Ilic, "ha sido atenerse a la Carta Olímpica y buscar alguna manera de abrir puertas. Hay gente que lo acepta y gente que no y todo es respetable. Pero es un asunto súperdelicado".

"Uno entiende a los países que se manifiestan en contra, a los deportistas que no están dispuestos a participar cuando sus rivales son parte de este conflicto... Hay una línea muy fina. Pero el mundo olímpico tiene el deber y la obligación de buscar esas fórmulas para que la comunidad se integre en los Juegos", añadió.

El dirigente chileno, miembro del COI desde 2017, recordó que las condiciones impuestas son "muy restrictivas". Entre ellas figura no haber apoyado activamente la guerra ni ser miembro del ejército ruso.

"De palabra suena fácil, pero va a ser un proceso tremendamente difícil", destacó. "A ver qué pasa. Panam Sports opinó en la Cumbre Olímpica a favor de explorar la manera de empezar a reintegrar a deportistas que no fueran parte del conflicto, que no estén metidos. Siempre estamos a favor de que todos los deportistas tengan la oportunidad de cumplir sus sueños y participar en los Juegos Olímpicos y que el deporte sea valorado en sus países".