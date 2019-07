Daniela Seguel relató accidente que sufrió camino a su partido en Lima: Estas cosas son lamentables

La tenista chilena Daniela Seguel (254ª de la WTA), que este miércoles avanzó a los cuartos de final de singles en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, contó que en su camino al Club Lawn Tennis el bus que la trasladaba desde la Villa Panamericana sufrió un accidente.

La tenista nacional aseguró que el tema de los viajes "ha sido un problema porque acá en Lima hay mucho tráfico y, a pesar que tenemos el carril para nosotros, igualmente nosotros nos demoramos una hora o un poco más desde la Villa hasta acá".

En esa línea, relató que "tuvimos un problema de un choque en el que no pasó nada grave, pero obviamente incomoda. No es bueno, es lamentable que pasen estas cosas, más por un error de alguien que no debió meterse al carril de nuestro bus".

"Yo venía durmiendo, sólo vi después que el auto quedó hecho mierda, con la rueda pinchada y el vidrio roto. Yo sentí el impacto, me desperté con el ruido", completó Seguel.

Esta jornada, Seguel venció por 6-2 y 6-1 a la colombiana María Fernanda Herazo (418ª) y en cuartos enfrentará a la estadounidense Caroline Dolehide (261ª).