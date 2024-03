Mayne-Nicholls y JJ.OO.: Estamos preparando la documentación por si hay que postular

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, evidenció su entusiasmo con la posibilidad de que Chile postule a unos Juegos Olímpicos, y contó que la Corporación encargada de organizar los Panamericanos del año pasado está adelantando tarea en caso de que haya que formalizar una candidatura.

"Hay tres personas de nosotros que ahora están viendo ese tema. Cómo ordenarlo bien, el tema de la hotelería, el tema del ticketing, el tema de la organización en general... cosa que si el día de mañana nos dicen que postulemos, tengamos algo avanzado", comentó Mayne-Nicholls a La Tercera.

"Porque si no, nos podemos pillar los dedos. Y no podemos llegar a última hora a presentar algo que no vamos a alcanzar. Entonces, estamos preparando todo en libros gigantescos para estudiar y postular. Así que estamos trabajando en eso", añadió.

Contó además que la Corporación seguirá su trabajo al menos hasta septiembre, dado que aún hay tareas por realizar.

"Hoy día quedamos en la corporación aproximadamente 190 personas. Y todos los meses hay un plan de retiro de acuerdo a cuando van terminando su trabajo y se va yendo gente. De lo que se podría denominar como altos cargos queda la contralora, el director de Comunicaciones, el director legal y el director de Administración y Finanzas y el director de Infraestructura. Todos los otros cargos ya han ido saliendo porque van terminando su trabajo. Y está todo programado para que, de aquí a septiembre, si es que todo anda bien y todo sale como corresponde, todo el mundo ya vayamos yéndonos. Incluso, podríamos quedarnos un año más si es que no se ha terminado todo, pero la idea nuestra es cerrar en septiembre", expresó.