Daniela Seguel y su paso a cuartos en Lima: Estoy con mucha ilusión de lograr medalla

La tenista nacional Daniela Seguel habló este miércoles tras su victoria en los octavos de final de los Panamericanos de Lima 2019, asegurando que el nivel mostrado la ilusiona con ganar una presea.

"Estoy con mucha ilusión de sacar medalla, voy paso a paso, mañana (jueves) tengo un partido muy difícil ante la mexicana (Marcela Zacarías) o la chica de Estados Unidos (Caroline Dolehide), será complicado pero estoy con confianza y con buenas sensaciones", afirmó.

La "Pantera" analizó la victoria ante la colombiana María Fernanda Herazo, a la que superó por un holgado 6-2 y 6-1.

"Estoy demasiado contenta, hice un encuentro contundente. No me lo esperaba así, ya me había enfrentado ante ella y había tenido duelos muy difíciles, pero hoy tuve muy buenas sensaciones y me siento con mucha confianza", puntualizó.

"Estuve muy firme de cabeza, con mucha intensidad y con mi derecha dominando el partido de principio a fin, que era lo más importante y que gracias a Dios lo pude hacer de la mejor manera", añadió.

Finalmente, Seguel felicitó a sus compañeros del Team Chile que ganaron este martes medalla de oro en Lima y confesó que estos logros son una motivación para que el equipo de tenis también consiga preseas.