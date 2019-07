Felipe Miranda y su caída en el slalom: Estoy adolorido, pero nada me va a detener

El esquiador náutico Felipe Miranda sufrió una fuerte caída este lunes en la final del slalom masculino en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, lo que le privó conseguir una medalla en la modalidad.

El representante chileno aseguró que está adolorido, pero que seguirá en competencia en las otras finales del esquí náutico.

"Nada me va a parar, tengo mi foco claro, mi objetivo es salir a buscar medalla por medalla, todo lo que pase hoy va a ser un extra. Traté de buscar una medalla y poner presión, estuve cerca y me sentí muy bien qué es lo que me deja tranquilo de cara a las competencia de mañana (martes)", afirmó Miranda.

"Quedé con una sensación muy buena para mañana, que es mi foco, todavía quedan finales de figura y salto, esto no termina. Estoy adolorido, me hicieron un corte en el pie y en la mano, pero son cosas que pasan en el deporte", añadió.

El chileno buscó sorprender en la final del slalom, que no es su prueba más fuerte, pero una fuerte caída no le permitió alcanzar medallas. Terminó en el séptimo lugar.

"Sabía que los especialista iban a poner marcas fuertes, yo como overolista me cuesta competir ante ellos, sabía que tenía que jugar a la línea, trate de hacer lo mejor posible, salí con la idea de pasar la última pista que es el séptimo recorte y no se pudo", puntualizó.

Miranda seguirá en competencia este lunes con las finales en figuras y salto. Además el martes tiene la competencia en overall.