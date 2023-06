Gianna Cunnazza, exdirectora ejecutiva de Santiago 2023: No hubo cuestionamientos al uso de los recursos

Gianna Cunnazza, exdirectora ejecutiva de Santiago 2023, explicó su renuncia y los montos que aún no tiene aprobada su rendición y que han signficado un bloqueo de 90 millones de dólares por parte del Estado por el proyecto.

Mediante una carta a medios de comunicación como El Mercurio y La Tercera, Cunnazza expresó: "Tengo la convicción de que dar un paso al costado, era lo necesario en este momento y etapa de la Corporación. Me voy tranquila con la gestión realizada en este último año, la que evidentemente dejó allanado el camino para que en cuatro meses más, tengamos unos excelentes juegos Panamericanos y Parapanamericanos".

"No tengo la menor duda que los Juegos serán un tremendo éxito para nuestro país. El proyecto está por sobre las personas, y en ese sentido, deseo mucho éxito a quienes quedan a cargo de cerrar esta etapa, porque Chile merece vivir una fiesta deportiva de esta magnitud, que deje una huella social, cultural y deportiva", añadió.

Por otra parte, aseguró que en laa rendiciones no hay críticas al uso de los recursos, sino que hay errores en algunos procedimientos: "Me parece muy importante destacar, que en estas observaciones no hay cuestionamiento alguno hacia el buen uso de los recursos públicos, sino que en estas se levantan temas que, en su mayoría, son solucionables, como documentos a los que les falta alguna firma, o que les falta traducir, entre otros".

"A mi salida, la Corporación estaba al día en la carta gantt, encontrándose rendidos los gastos del 2023 (enero a abril) y se estaba trabajando arduamente para subsanar las observaciones del 2021 y del 2022, antes de fines de julio, lo que permitía salir del bloqueo y que se pudieran girar los recursos a tiempo".

Sobre su aumeto de sueldo, señaló: "Todos los trabajadores que tienen Código del Trabajo en la Corporación contaron en el mes de enero del 2023 con un reajuste salarial asociado estrictamente al IPC, dando estricto cumplimiento a lo establecido en sus contratos de trabajo. Esto, por lo demás, tampoco fue una decisión de mi administración, sino que se trata de una política instaurada en la Corporación y en virtud de la cual se han reajustado los sueldos de todas las personas con contrato de trabajo, en años anteriores".

"La remuneración del director ejecutivo de Santiago 2023, está definida considerando el enorme presupuesto que se debe gestionar, la cantidad de personas de la organización (casi 2000 para octubre del 2023), la temporalidad acotada del proyecto, y la responsabilidad solidaria que por estatutos tiene el director ejecutivo de la corporación, quien debe responder con su patrimonio", siguió.

Finalmente, destacó avances: "Pasamos de 150 a casi 1000 trabajadores, conseguimos una ejecución presupuestaria del 100 por ciento el año 2022, se conformó un equipo profesional de primer nivel, elaboramos un plan estratégico y un plan de legado que permitirá que este evento deje una huella para nuestro país, alcanzamos adjudicar casi el 90% de licitaciones necesarias para ejecutar los Juegos, conseguimos tener un grupo de cerca de 30 mil voluntarios, y avanzamos significativamente en la democratización y descentralización del deporte, gracias a la definición de un plan de recintos que llegará a distintos sectores del país".