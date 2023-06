IND le pone plazos a Corporación Santiago 2023: Debe rendir a fines de junio 8.758 millones de pesos

Israel Castro, director del Instituto Nacional del Deporte, aclaró que la Corporación Santiago 2023, debe rendir a fines de este mes un total de 8.758 millones de pesos con el objetivo de ir desbloqueando nuevos montos asignados a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de octubre próximo.

En diálogo con El Mercurio, Castro explicó que "las rendiciones son un tema complejo, burocrático, el evento es muy grande, los recursos se ven muy abultados, pero lo que está pasando no es una anormalidad tan importante".

Ante la consulta del retraso de diversas rendiciones, el funcionario de Gobierno explicó que "hay varios elementos. 2021 tiene retraso, hay que darle prioridad y resolverlo. Y lo de 2022 hay que aclarar algo, pues pareciera que los $55 mil millones estuvieran en nada, y no es eso".

"Una persona de a pie piensa que esa plata desapareció, y lo que ocurre es que no han sido aprobadas administrativamente. De ese monto, hay $13 mil millones que están observados, cosa que no significa que no estén, sino que falta papeleo administrativo. Si usted me dice que probablemente el proceso total de rendiciones va a terminar en 2024, así es, así será. Hemos trabajado con la corporación Santiago 2023, se ha capacitado personal y creemos que gran parte del dinero va a estar rendido antes de los Juegos, y otra parte va a quedar pendiente, porque el mayor gasto va a ser durante los Juegos y eso se trasladará a 2024. Los montos se rinden al final de los Juegos. Usted dirá: '¿Entonces por qué están bloqueados los $90 mil millones?'. Eso se debe a que los montos con rendición pendiente de aprobación son de años anteriores. Ahora, en cambio, hemos tomado política de rendición mensual. Hemos hecho observaciones de distinta índole, pero generalmente de papeles, porque quiero dejar claro que no hemos hecho observación por malversación de fondos ni delito alguno", complementó.

Eso sí, ahora hay plazos establecidos: "A fines de junio son $8.758 millones que corresponden a 2022, y eso va bien encaminado. La primera meta de Mayne-Nicholls es rendir a fines de junio $8.758 millones. Luego, otros $4 mil millones en que el plazo máximo es agosto", explicó.