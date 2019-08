Judoca Mary Dee Vargas entregó una nueva medalla de bronce para el Team Chile en Lima 2019

La destacada deportista nacional Mary Dee Vargas se subió al podio en el judo y logró la undécima medalla de bronce para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La chilena se impuso a la brasileña Larissa Farias en la definición del tercer lugar en la categoría -48 kilogramos, tras realizar un Waza-Ari (apoyar casi la totalidad de la espalda de su contrincante en el piso), finalizando la historia en 13 minutos.

Vargas superó la importante frustración de haber perdido más temprano en semifinales frente a la dominicana Estefanía Soriano, reponiéndose para completar un total de 27 preseas para nuestro país.

"Estoy muy contenta por todo. Esperábamos hace tiempo una medalla panamericana, para eso hemos trabajado. Me hubiera encantado estar en la final, pero son mis primeros Panamericanos, me voy con una presea y eso lo agradezco de corazón. No me iba a ir de aquí sin una medalla", aseguró Vargas tras la competencia.

Además, agregó que "yo creo que soy una fiel competidora, tener la oportunidad de estar aquí es todo. Es un triunfo cien por ciento del equipo y los entrenadores que nos han guiado muy bien y ojalá a recolectar más medallas".

Con esto además, Chile ratifica su séptimo puesto en el medallero general, en el cual se instaló superando al local Perú, en gran medida con las dos medallas de oro obtenidas en la jornada, por Melita y Antonia Abraham en el remo y por Gabriel Kehr en el lanzamiento de martillo en atletismo.