Neven Ilic: Queremos que a Santiago 2023 vengan los equipos de gimnasia y atletismo de Estados Unidos

El presidente de Panam Sport, el chileno Neven Ilic, comentó los preparativos de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y aseguró que se está trabajando para que la cita a realizarse el próximo año en nuestro país sea Clasificatorio a los Olímpicos de 2024 para así tener a los mejores deportistas y equipos en nuestro país.

"Estamos haciendo un esfuerzo por ir un poco más allá. Que estén el equipo de atletismo de Estados Unidos, el equipo de gimnasia... Queremos que la mayor parte de los deportes sea clasificatorio a París 2024 y eso permitirá que vengan los mejores del mundo", dijo Ilic en entrevista con El Mercurio.

El dirigente manifestó que han mantenido conversaciones con la organización a la espera de que las entradas al magno evento sean de bajo costo e incluso gratuitas para los niños.

"Dentro de las conversaciones de esta semana estuvimos viendo el valor de los tickets y me parecen precios súper razonables. No está definido el valor definitivo, pero el consejo es que los niños entren gratuitos, que haya descuentos para familias, pero lo más importante para el evento es que los estadios estén llenos y no que haya problemas con el precio", comentó.

Además, tuvo palabras para las nuevas autoridades gubernamentales: "Este es un gran proyecto para cualquier gobierno, va a poner a Chile en órbita mundial, millones de personas van a ver al país, será gratificante para cualquier presidente. Con el Presidente Gabriel Boric vamos a trabajar de la mejor manera. De hecho, él envió a dos personas (Antonia Illanes y Paulette Jara) que escucharon las presentaciones que se hicieron a comienzos de semana; me voy a reunir con ellos para seguir coordinando y estaremos a plena disposición de entregarle toda la información a la nueva ministra (Alexandra Benado), porque lo que no puede pasar es perder tiempo. Aquí no hay tiempo para perder, como insisto respecto del tema de la renuncia de Felipe de Pablo", expresó.